Польща на чолі ЄС пропонує посилити оборону та енергетичну безпеку

Історичний досвід Польщі у відносинах з росією зробив її "яструбом" у питаннях європейської політики щодо москви.

Європа повинна "взяти на себе відповідальність" за власну безпеку, заявила Польща країнам-членам ЄС, оскільки Варшава перебрала на себе ротаційне головування в ЄС.

Про це інформує The Guardian.

Польща розпочала своє шестимісячне головування в той час, коли Дональд Трамп готується повернутися до Білого дому, пообіцявши покласти край війні росії в сусідній Україні шляхом переговорів і погрожуючи захопити Гренландію за допомогою військової сили.

"Серед європейських країн існує усвідомлення того, що наступні кілька місяців будуть дуже важкими... Тому ми вважаємо, що саме зараз настав час голосно заявити, що настав час взяти на себе відповідальність за наше майбутнє і нашу безпеку. Йдеться не лише про зміцнення нашої оборонної промисловості. Йдеться також про внутрішню безпеку, енергетичну та економічну", — сказав Адам Шлапка, міністр Польщі у справах ЄС, в інтерв'ю The Guardian.

Він додав, що "Польща ніколи не була наївною щодо росії й що вона завжди намагалися переконати партнерів, що росія є реальною загрозою для стабільності".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі.

За словами Туска, під час перемовин з президентом України, вони порушували питання вступу України до ЄС.

Він відзначив, що під час головування у ЄС Польща переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців в питанні євроінтеграції України й спільно працюватиме з Києвом, а також іншими партнерами, щоб прискорити процес приєднання.

"І коли прийде цей момент, коли після цих бюрократичних дій ми будемо розмовляти мовою конкретики, а не сентиментів. Мисьогодні могли відкрито поговорити про те, де треба буде назвати суперечні й треба буде вміти зійтися в цих питаннях. Я хочу виразно підкреслити, що не буде так, як в минулому. Наші стосунки, наша дружба буде на справжніх аргументах. Ми зможемо також доводити до кінця наші інтереси, коли це буде потрібно", - додав він.

1 січня Польща офіційно розпочала головувати в Раді Європейського союзу. Як відзначав голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга, Україна очікує на співпрацю, щоб просувати питання євроінтеграції.