CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідома американська виконавиця Лора Перголіцці, відоміша як LP, на своєму концерті у Варшаві підняла прапор України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співачка LP на концерті у Варшаві підняла прапор України
Джерело: скріншот ВІДЕО
Відповідне відео оприлюднено у мережі.
Зокрема, протягом усього концерту прапор України акуратно лежав на колонці поряд з артисткою. Співачка, виконуючи одну зі своїх композицій, взяла до рук синьо-жовтий прапор, який передала їй фанатка зі Львова.
Також на прохання шанувальниці після виступу LP не лише залишила автограф, а й написала послання українському народові.
"Я люблю тебе, Україно! Ви відважні та прекрасні люди", - написала артистка.
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що державам "морально прийнятно" постачати зброю Україні, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.
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16 09 2022 16:10 МЕДІА
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