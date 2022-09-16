Співачка LP на концерті у Варшаві підняла прапор України

Відома американська виконавиця Лора Перголіцці, відоміша як LP, на своєму концерті у Варшаві підняла прапор України.

Відповідне відео оприлюднено у мережі.

Зокрема, протягом усього концерту прапор України акуратно лежав на колонці поряд з артисткою. Співачка, виконуючи одну зі своїх композицій, взяла до рук синьо-жовтий прапор, який передала їй фанатка зі Львова.

Також на прохання шанувальниці після виступу LP не лише залишила автограф, а й написала послання українському народові.

"Я люблю тебе, Україно! Ви відважні та прекрасні люди", - написала артистка.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що державам "морально прийнятно" постачати зброю Україні, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.