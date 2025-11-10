Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Чехії виступив проти зняття українських прапорів з державних установ

10 листопада 2025, 21:17
Джерело: chas.news
Він також наголосив, що вони залишаються символом солідарності з країною, яка продовжує протистояти російській агресії.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що українські прапори, які залишаються на державних установах як символ солідарності, мають і надалі висіти. Водночас, за його словами, значно гіршим кроком було б скорочення чи припинення матеріальної допомоги Україні.

Про це повідомляє агентство ČTK.

Павел нагадав, що українські прапори з’явилися в Чехії після початку повномасштабної війни як знак підтримки держави, яку атакувала агресивна країна.

"Я думаю, що в цьому нічого не змінилося. Україна все ще є об’єктом російської агресії, і доки не буде укладено мирної угоди, наша солідарність з нею не повинна слабшати", - зазначив чеський президент.

Водночас він підкреслив, що набагато серйознішим сигналом було б згортання допомоги Києву.

"Чи то матеріальна, фінансова, військова чи будь-яка інша підтримка її припинення мало б прямий вплив на кількість жертв, поранень і руйнувань. Я переконаний, що наша допомога повинна продовжуватися, адже це не лише акт солідарності з Україною, а й вираження наших демократичних цінностей", - наголосив Павел.

Минулого тижня у Чехії вибухнув скандал через зняття українського прапора з парламенту

 

