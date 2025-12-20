Британська розвідка підтвердила успіх удару українських дронів по російській субмарині в Новоросійську

Станом на 18 грудня уражений підводний човен залишався в порту, тоді як інші російські кораблі тимчасово відійшли від військово-морської бази, щоб зменшити ризик можливих подальших ударів з боку України.

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії проаналізувала наслідки удару українських безпілотних підводних апаратів по російському порту Новоросійськ.

Про це йдеться в огляді розвідки.

За даними британської розвідки, у ніч проти 15 грудня українські сили здійснили "безпрецедентний удар" дронами Sub Sea Baby по російській субмарині класу "Варшав’янка", що базувалася на військово-морській базі в Новоросійську на сході Чорного моря.

"Удар, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його не здатним самостійно плавати або виконувати бойові завдання. Цей човен є платформою для ракет «Калібр», які Росія використовувала для ударів по цілях в Україні", — зазначають у розвідці.

Станом на 18 грудня уражений підводний човен залишався в порту, тоді як інші російські кораблі тимчасово відійшли від військово-морської бази, щоб зменшити ризик можливих подальших ударів з боку України.

Британська розвідка наголошує, що успішний удар демонструє стрімкий розвиток українських морських сил, зокрема у використанні безпілотних підводних систем, і може «значно підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту».

Раніше Служба безпеки України підтвердила, що вперше в історії під час операції було виведено з ладу російський підводний човен за допомогою дронів Sub Sea Baby. У СБУ заявили, що підводний човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з бойового складу.