Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британська розвідка підтвердила успіх удару українських дронів по російській субмарині в Новоросійську

20 грудня 2025, 17:59
Британська розвідка підтвердила успіх удару українських дронів по російській субмарині в Новоросійську
Станом на 18 грудня уражений підводний човен залишався в порту, тоді як інші російські кораблі тимчасово відійшли від військово-морської бази, щоб зменшити ризик можливих подальших ударів з боку України.

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії проаналізувала наслідки удару українських безпілотних підводних апаратів по російському порту Новоросійськ.

Про це йдеться в огляді розвідки.

За даними британської розвідки, у ніч проти 15 грудня українські сили здійснили "безпрецедентний удар" дронами Sub Sea Baby по російській субмарині класу "Варшав’янка", що базувалася на військово-морській базі в Новоросійську на сході Чорного моря.

"Удар, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його не здатним самостійно плавати або виконувати бойові завдання. Цей човен є платформою для ракет «Калібр», які Росія використовувала для ударів по цілях в Україні", — зазначають у розвідці.

Станом на 18 грудня уражений підводний човен залишався в порту, тоді як інші російські кораблі тимчасово відійшли від військово-морської бази, щоб зменшити ризик можливих подальших ударів з боку України.

Британська розвідка наголошує, що успішний удар демонструє стрімкий розвиток українських морських сил, зокрема у використанні безпілотних підводних систем, і може «значно підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту».

Раніше Служба безпеки України підтвердила, що вперше в історії під час операції було виведено з ладу російський підводний човен за допомогою дронів Sub Sea Baby. У СБУ заявили, що підводний човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з бойового складу.

війнаСБУдронирозвідкаБританіячовенSea Baby

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється