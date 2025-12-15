Українські дрони вперше атакували російський підводний човен

Судно зазнало критичних пошкоджень і фактично виведене з ладу.

Українські підводні дрони Sub Sea Baby вперше атакували російський підводний човен. Операцію провели Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами.

Про це повідомили в СБУ.

Атакований дизель-електричний підводний човен класу "Варшавʼянка", який перебував у порту Новоросійська.

Судно зазнало критичних пошкоджень і фактично виведене з ладу. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр". Цей клас підводних човнів відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

В СБУ оцінюють вартість такого підводного човна в $400 мільйонів, однак через санкції будівництво аналогічного зараз може коштувати до $500 мільйонів.

У серпні 2024 року ЗСУ потопили в Севастопольській бухті російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Перед цим, у вересні 2023 року, його пошкодили під час атаки на Севастопольський морський завод. "Ростов-на-Дону" став першим підводним човном, який затонув під час російсько-української війни, а також першим в історії підводним човном, який знищили крилатою ракетою.