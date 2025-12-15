Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Українські дрони вперше атакували російський підводний човен

15 грудня 2025, 18:09
Українські дрони вперше атакували російський підводний човен
Фото: structure.mil.ru
Судно зазнало критичних пошкоджень і фактично виведене з ладу.

Українські підводні дрони Sub Sea Baby вперше атакували російський підводний човен. Операцію провели Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами.

Про це повідомили в СБУ.

Атакований дизель-електричний підводний човен класу "Варшавʼянка", який перебував у порту Новоросійська.

Судно зазнало критичних пошкоджень і фактично виведене з ладу. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр". Цей клас підводних човнів відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

В СБУ оцінюють вартість такого підводного човна в $400 мільйонів, однак через санкції будівництво аналогічного зараз може коштувати до $500 мільйонів.

У серпні 2024 року ЗСУ потопили в Севастопольській бухті російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Перед цим, у вересні 2023 року, його пошкодили під час атаки на Севастопольський морський завод. "Ростов-на-Дону" став першим підводним човном, який затонув під час російсько-української війни, а також першим в історії підводним човном, який знищили крилатою ракетою.

війнаСБУдронипідводний човен

Останні матеріали

Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється