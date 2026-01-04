Операція у Венесуелі відкриває США доступ до російської зброї – Defence Express

У разі формування в Каракасі уряду, лояльного до США, американські військові та оборонні експерти можуть отримати доступ до повного арсеналу венесуельських збройних сил.

Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро США заявили про готовність тимчасово взяти на себе управління країною до моменту безпечної передачі влади. Це може надати достпу Америці до зброї рф.

Про це повідомляє Defence Express.

Зокрема до російського озброєння, яке рф постачала країні впродовж останніх років. Це дає Пентагону можливість детально вивчити системи, які тривалий час залишалися об’єктом інтересу американської розвідки. Серед найцінніших зразків аналітики називають зенітно-ракетні комплекси С-300ВМ, поставлені росією у 2013 році у складі двох дивізіонів. Крім того, у жовтні 2025 року рф перекинула до Венесуели невстановлену кількість комплексів "Панцир" і "Бук-М2", які раніше вже перебували на озброєнні країни.