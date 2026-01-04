Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Операція у Венесуелі відкриває США доступ до російської зброї – Defence Express

04 січня 2026, 16:41
Операція у Венесуелі відкриває США доступ до російської зброї – Defence Express
У разі формування в Каракасі уряду, лояльного до США, американські військові та оборонні експерти можуть отримати доступ до повного арсеналу венесуельських збройних сил.
Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро США заявили про готовність тимчасово взяти на себе управління країною до моменту безпечної передачі влади. Це може надати достпу Америці до зброї рф.
 
Про це повідомляє Defence Express.
 
Як зазначає видання, у разі формування в Каракасі уряду, лояльного до США, американські військові та оборонні експерти можуть отримати доступ до повного арсеналу венесуельських збройних сил.
 
Зокрема до російського озброєння, яке рф постачала країні впродовж останніх років. Це дає Пентагону можливість детально вивчити системи, які тривалий час залишалися об’єктом інтересу американської розвідки. Серед найцінніших зразків аналітики називають зенітно-ракетні комплекси С-300ВМ, поставлені росією у 2013 році у складі двох дивізіонів. Крім того, у жовтні 2025 року рф перекинула до Венесуели невстановлену кількість комплексів "Панцир" і "Бук-М2", які раніше вже перебували на озброєнні країни.
 
Водночас частина російських систем ППО могла бути знищена під час американської операції поблизу Каракаса. На оприлюднених відео зафіксовано, зокрема, ураження щонайменше одного зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2".
 
Окремий інтерес для США становлять винищувачі Су-30МКВ, які Венесуела почала отримувати з 2006 року. Наразі на озброєнні країни залишається 21 такий літак. Також американські фахівці можуть отримати доступ до ракет класу "повітря–повітря" Р-77, що вважаються одними з найсучасніших у російському арсеналі.
 
Крім цього, потенційний інтерес США поширюється на 300-мм реактивні системи залпового вогню "Смерч", іранські розвідувально-ударні безпілотники Mohajer-6 та китайські амфібійні бойові машини піхоти VN-16.
 
Нова влада Венесуели буде змушена ухвалювати рішення щодо подальшої долі значного парку бронетехніки та артилерії з рф, обслуговування якої без участі росіян є складним. Частина цього озброєння з часом може бути списана, продана або втратити боєздатність. Водночас Вашингтон, імовірно, зацікавлений у поступовому роззброєнні одних із найпотужніших збройних сил Південної Америки та переведенні країни на американські системи озброєння.

 

Венесуелавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється