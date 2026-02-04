Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рада ЄС погодила правову рамку для €90 млрд кредиту Україні

04 лютого 2026, 20:11
Рада ЄС погодила правову рамку для €90 млрд кредиту Україні
Фото: Укрінформ
Так, 30 мільярдів євро надаються як макроекономічна допомога Україні через механізм підтримки, ще 60 мільярдів євро — на інвестиції в оборонній промисловості та закупівлю військового обладнання.
Рада Європейського Союзу узгодила надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Кредит спрямований на підтримку державного бюджету та оборонних потреб України.
 
Про це повідомили в Раді ЄС. 
 
Так, 30 мільярдів євро надаються як макроекономічна допомога Україні через механізм підтримки, ще 60 мільярдів євро — на інвестиції в оборонній промисловості та закупівлю військового обладнання. 
 
Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
 
В Раді ЄС зазначають, що купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони. 
 
Виплати за кредитом покриватиме бюджет ЄС. Кредит можна буде погасити лише після того, як росія виплатить репарації Україні. Витрати на відсотки за кредитом також покриє бюджет ЄС. В угоді не беруть участь Чехія, Угорщина та Словаччина, тому на їхні бюджетні внески фінансування допомоги Україні не вплине, зазначають в Раді Європи. 
 
Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року. 
 
За даними Ради Євросоюзу, з початку військової агресії росії ЄС та його держави-члени вже надали Україні допомогу на суму 193,3 мільярда євро. 

 

