Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс

Військово-морський експерт при Центрі морської стратегії Ліги ВМС США доктор Стівен Віллс наголошує, що Арктика стає новою ареною геополітичного суперництва, нагадуючи "боротьбу за Африку" наприкінці XIX століття. Зміна клімату відкриває раніше недоступні території, багаті на природні ресурси та стратегічно важливі для безпеки, перетворюючи Гренландію на центр міжнародної конкуренції. Майбутнє цього регіону залежатиме від того, чи керуватимуться країни принципами відповідального розвитку та екологічної безпеки, чи повторять помилки колоніального минулого.

На Високій Півночі триває запекла боротьба за землю та вплив, яка нагадує територіальні суперечки минулого. В останній третині ХІХ століття в Європі розгорнулася велика "боротьба за Африку", адже прогрес у галузі технологій, медицини та комунікацій дав змогу європейським дослідникам і колонізаторам проникнути глибше в раніше недоступні внутрішні райони континенту.

Ймовірність конфлікту між конкуруючими європейськими державами та прагнення скористатися ним спонукали німецького канцлера Отто фон Бісмарка запросити європейські країни, а також Сполучені Штати та Османську імперію на конференцію в Берліні у 1884 році, щоб краще врегулювати європейські претензії в Африці.

Половина країн-учасниць залишила конференцію без жодних претензій на Африку, але, можливо, саме вона частково дала поштовх понад 30-річному періоду активної європейської колонізації, яка швидко розділила Африку на численні сфери впливу. Ці кордони й досі є основою більшої частини сучасної карти Африки.

Схоже поєднання вдосконалених технологій і комунікацій, зміни клімату та бажання експлуатувати ресурси, можливо, започаткувало нову боротьбу за Арктику, де зараз багато держав змагаються за вплив і контроль над простором, який раніше був недоступним більшу частину року.

Центром тяжіння цієї нової геополітичної ситуації є Гренландія, найбільший острів у світі, який тривалий час перебував у складі Королівства Данія, хоча під час Другої світової війни та холодної війни там також розміщувалися війська та бази союзників. Хто б формально не контролював цю територію і як би не розвивалися події далі, очевидно, що неминучі фізичні зміни перемістили конкуренцію за ресурси та більш прохідні морські шляхи в бік Арктики.

Тож які наслідки це має для безпеки острова та його населення, а також для інших держав?

Географія протиракетної оборони

У 1950-х роках Сполучені Штати прагнули здобути перевагу у застосуванні ядерної зброї, розглядаючи можливість будівництва величезної системи підземних і підльодових тунелів у північній Гренландії, де час підльоту ракет до Радянського Союзу для наземних ядерних систем був набагато коротшим, ніж з континентальної частини США.

Першою спробою реалізації проєкту під назвою "Льодовий черв'як" (Ice Worm) стала Camp Century – підльодова дослідницька база США, якою керувала армія США і яка живилася від ядерного реактора завбільшки з вантажівку. Втім наукові дослідження показали, що льодовик, на якому мала бути побудована база, рухався надто швидко, щоб розміщувати там ракети, тож ідею розгортання ядерних ракет в Арктиці відклали в середині 1960-х років. Camp Century демонтували у 1966 році.

Але острів залишається критично важливим. Багато траєкторій балістичних ракет над Північним полюсом перетинають або проходять поблизу Гренландії, що робить її такою ж важливою для протиракетної оборони, як колись для ракетного нападу. Засоби протиракетної оборони, розміщені в Гренландії, можуть реагувати швидше і, потенційно, ефективніше на ядерний напад на США з боку росії або Китаю, ніж ті, що базуються далі на південь, у континентальній частині Сполучених Штатів.

Зміна клімату впливає на Гренландію

Те, де і як можна розмістити систему ПРО в Гренландії, значною мірою залежатиме від наслідків зміни клімату, які і далі руйнують крижаний щит острова. Зміна клімату за межами Гренландії також стала одним із ключових чинників, що перетворили її на стратегічно важливу географічну територію.

Танення льоду в Арктиці відкрило значні судноплавні акваторії, які раніше були вкриті льодом більшу частину року. Наявність природних ресурсів і конкуренція можуть підштовхути до створення військово-морських і військово-повітряних баз на острові, особливо на східному узбережжі, навпроти Гренландського і Норвезького морів. Такі бази могли б забезпечити додаткове протичовнове патрулювання, щоб обмежити вихід росії до Гренландсько-Ісландсько-Британського проходу (GIUK), який забезпечує вхід з Високої Півночі в Північну Атлантику.

Рибальська галузь також, ймовірно, зазнає змін, оскільки кліматичні зміни в регіоні призвели до міграції деяких видів риб, зокрема скумбрії, тунця та палтуса, на північ. З огляду на те, що риба є основним джерелом білка для 17% населення світу, а суперечки щодо прав на промисел – як ісландсько-британські "війни за тріску" 1960-х років – можуть переростати у конфлікт навіть між союзниками, зміна рибних популяцій навколо Гренландії, ймовірно, стане джерелом міжнародної конкуренції в майбутньому.

Гірничодобувна галузь

Гренландія також багата на природні ресурси. За деякими оцінками, її невідкриті ресурси вуглеводнів можуть становити до 31 млрд барелів нафтового еквіваленту, що приблизно дорівнює загальному обсягу підтверджених запасів сирої нафти в США. Острів також є одним із ключових районів світу за концентрацією рідкісноземельних елементів, а також має великі поклади заліза в корінних породах. На власному сайті уряд Гренландії описує острів як "недосліджену, багату на корисні копалини країну з конкурентною системою ліцензування, стабільною політичною ситуацією, низьким інвестиційним ризиком та населенням і урядом, що підтримують гірничодобувну промисловість".

Проте для видобутку цих ресурсів бракує доріг і портової інфраструктури, а за відсутності екологічних норм, подібних до тих, що діють у західних країнах, розробка родовищ може стати серйозною загрозою для довкілля і завдати значної екологічної шкоди. Попри географічні виклики, видно, що Гренландія, як і Африка в 1880-х роках, більше не є прихованою територією і, ймовірно, готова до економічного освоєння. Очевидно, західним демократичним країнам було б вигідніше зробити це, ніж росії чи Китаю – державам, відомим тим, що їхні зусилля з освоєння ресурсів нерідко призводять до екологічних катастроф на морі та на суші.

Острів наразі перебуває на порозі того, що може стати одним із найзначніших проєктів із видобутку корисних копалин за останнє століття, і важливо, щоб цей проєкт реалізовувався за екологічними стандартами, а не авторитарними правилами.

Боротьба за Африку призвела до колоніального та геополітичного хаосу, який непокоїть світ від завершення Другої світової війни. Історія, без сумніву, оцінить розвиток Гренландії та ставлення до її навколишнього середовища і населення за тими самими стандартами.

Геополітичне та економічне значення Гренландії, ймовірно, зростатиме протягом ХХІ століття, і світові лідери мають забезпечити, щоб цей процес відбувався виважено та відповідально.

Джерело: CEPA