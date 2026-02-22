Трамп анонсував корабель-лікарню у Гренландії, Данія каже – це неправда

Данія спростувала заяву Трампа про відправку американського медичного корабля до Гренландії.

Данський уряд не має жодної інформації про плани відправити до Гренландії американське медичне судно, про що заявив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в ефірі DR Nyheder.

Він зазначив, що система охорони здоров’я в Гренландії функціонує так само ефективно, як і в Данії, і зовнішня допомога наразі не потрібна.

"Населення Гренландії отримує необхідну медичну допомогу на місці, а у разі потреби – у Данії", – наголосив міністр.

Заява Поульсена пролунала після допису Трампа у соцмережах, де він повідомив, що співпрацює з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, аби надіслати лікарняне судно до Гренландії "для допомоги всім хворим".

Цей пост з’явився незабаром після повідомлення Об'єднаного арктичного командування Данії про евакуацію члена екіпажу з американського підводного човна через невідкладну медичну допомогу.

Хоча Трамп відмовився від своїх попередніх заяв про повне "завоювання" Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що криза у відносинах поки що не завершена.

"Спільно з чудовим губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі ми відправимо до Гренландії великий медичний корабель, щоб надати допомогу багатьом хворим людям, які не отримують необхідного лікування. Він уже в дорозі", – оголосив Трамп.