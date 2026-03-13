Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп заявив, що путін, "можливо", допомагає Ірану

13 березня 2026, 16:28
Трамп заявив, що путін,
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент рф владімір путін, можливо, надає допомогу Іран.

Про це інформує агенція Associated Press.

Ці коментарі з'явилися після повідомлень розвідки США про те, що росія могла надати Ірану інформацію, яка допомогла б Тегерану завдати ударів по американських військових кораблях, літаках та інших об'єктах у регіоні.

Трамп раніше цього тижня говорив із путіним телефоном.

"Я думаю, що він трохи їм допомагає, так, мабуть", – сказав президент США. 

Він додав, що путін, ймовірно, вважає, що США допомагають Україні.

"Так, ми теж їм допомагаємо. І от він так говорить, а Китай скаже те саме. Тобто вони це роблять, ми це робимо по справедливості", – пояснив очільник Білого дому.

На сьогодні у команді Трампа триває суперечка щодо оголошення перемоги у війні з Іраном

 
РосіяІранДональд Трамп

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється