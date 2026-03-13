Трамп заявив, що путін, "можливо", допомагає Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент рф владімір путін, можливо, надає допомогу Іран.

Ці коментарі з'явилися після повідомлень розвідки США про те, що росія могла надати Ірану інформацію, яка допомогла б Тегерану завдати ударів по американських військових кораблях, літаках та інших об'єктах у регіоні.

Трамп раніше цього тижня говорив із путіним телефоном.

"Я думаю, що він трохи їм допомагає, так, мабуть", – сказав президент США.

Він додав, що путін, ймовірно, вважає, що США допомагають Україні.

"Так, ми теж їм допомагаємо. І от він так говорить, а Китай скаже те саме. Тобто вони це роблять, ми це робимо по справедливості", – пояснив очільник Білого дому.

На сьогодні у команді Трампа триває суперечка щодо оголошення перемоги у війні з Іраном.