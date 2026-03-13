У команді Трампа триває суперечка щодо оголошення перемоги у війні з Іраном – Reuters

Останніми днями Трамп відійшов від масштабних цілей, які проголошував на початку війни 28 лютого, і почав говорити, що розглядає конфлікт як обмежену кампанію, основні завдання якої вже виконані.

Радники Дональда Трампа сперечаються про те, коли та як слід заявити про перемогу США над Іраном. Через це публічні заяви Трампа про війну останнім часом мінливі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Утім, його сигнал лишається нечітким навіть для енергетичних ринків, які різко реагують на заяви американського президента. У середу, 11 березня, на мітингу в Кентуккі він сказав: "Ми виграли війну", але відразу додав: "Ми ж не хочемо піти надто рано? Нам треба довести справу до кінця".

Економічні радники та чиновники, зокрема з Міністерства фінансів і Національної економічної ради, попередили Трампа, що нафтовий шок і зростання цін на бензин можуть швидко підірвати підтримку війни всередині США.

Політичні радники, зокрема керівниця апарату Білого дому Сюзі Вайлз та її заступник Джеймс Блер, теж наголошують на політичних ризиках. Вони радять президенту визначити перемогу вузько і показати, що операція обмежена та майже завершена.

Натомість «яструби» закликають продовжувати військовий тиск на Іран. Серед них — сенатори-республіканці Ліндсі Грехем і Том Коттон, а також медіакоментатор Марк Левін. Вони вважають, що США повинні завадити Ірану отримати ядерну зброю та жорстко реагувати на атаки на американських військових і судноплавство.

Третю позицію займає популістська база Трампа та такі фігури, як стратег Стів Беннон і телеведучий Такер Карлсон. Вони закликають не втягуватися у ще один затяжний конфлікт на Близькому Сході.

"Він дозволяє "яструбам" думати, що кампанія триває, ринкам — що війна може скоро закінчитися, а своїй базі — що ескалація буде обмеженою", — сказав один з радників Трампа.

У Білому домі ці твердження заперечують. Прессекретарка Керолайн Левітт заявила, що матеріал ґрунтується на "плітках і припущеннях анонімних джерел", які не беруть участі в обговореннях із президентом.