Трамп на саміті G7 прогнозує швидку капітуляцію Ірану – Axios

Європейські лідери закликали Трампа не дати Росії заробити на війні.

Президент США Дональд Трамп під час розмови з лідерами країн "Великої сімки" заявив, що Іран "скоро капітулює". Розмова відбувалась у середу, а вже за 24 години новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву, пообіцявши продовжувати боротьбу.

Про це пише Axios.

За словами поінформованих співрозмовників журналістів, Трамп похвалився союзникам, що "позбувся ракової пухлини, що загрожувала нам усім". Президент США також також припустив, що в Тегерані не залишилося жодного живого чиновника, який мав би право приймати рішення про капітуляцію.

Водночас інші лідери закликали Трампа швидко припинити війну, наголошуючи, що Ормузька протока має бути відкрита якомога швидше. У відповідь на це президент США сказав, що ситуація у протоці покращується, і комерційні судна повинні відновити діяльність у цьому районі. Тієї ж ночі біля узбережжя Іраку було підпалено щонайменше два танкери.

Трамп ухилявся від відповіді на запитання щодо термінів війни. Деякі учасники залишили розмову, вважаючи, що він хоче завершити конфлікт, інші ж відчували протилежне.

Також повідомляється, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон закликали Трампа не дозволити москві використовувати війну або послабити санкції. Через конфлікт ціни на нафту вже піднялись, а росія може отримати від цього вигоду. Попри заперечення трьох європейських держав, Міністерство фінансів США оголосило про одномісячне скасування санкцій щодо російської нафти, яка перебуває у транзиті.