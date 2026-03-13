Вісім країн ЄС пропонують заборонити в'їзд до Шенгену російським військовим

Ініціативу підтримали лідери трьох країн Балтії, а також Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії.

Вісім держав Європейського Союзу звернулися до керівництва ЄС із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони для осіб, які воювали у складі російської армії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

За словами Науседи, ініціативу підтримали лідери трьох країн Балтії, а також Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії. Вони направили листа президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому попередили про загрози безпеці, пов’язані з можливим в’їздом до Європи колишніх російських військових.

"На нашу думку, один із найсерйозніших і постійних ризиків – це потенційний в’їзд до Шенгенської зони колишніх і нині чинних військовослужбовців-комбатантів армії рф. В’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки всіх країн-членів", – наголосив литовський президент.

У листі зазначається, що колишні російські військові можуть становити ризик залучення до організованої злочинності, екстремістських рухів або ворожих гібридних операцій проти країн ЄС. Автори звернення також наголошують, що серед російських військових є понад 180 тисяч засуджених за кримінальні злочини, яких звільнили достроково в обмін на службу за контрактом.

Лідери держав підкреслюють, що кількість шенгенських віз, які отримують громадяни росії, останнім часом зростає. З огляду на свободу пересування всередині Шенгенської зони, питання безпеки стосується всіх держав незалежно від того, яка країна видала візу чи дозвіл на проживання.

Політики закликали Європейську комісію якнайшвидше підготувати конкретні пропозиції — зокрема можливі зміни до Візового кодексу ЄС або інші правові механізми, які дозволять обмежити в’їзд для колишніх або чинних комбатантів країни-агресора.

Лідери восьми держав також пропонують обговорити це питання вже на найближчому березневому саміті ЄС і зафіксувати спільну позицію у його підсумкових висновках.

Нагадаємо, Литва готується запровадити заборону на в’їзд до країни для російських військових, які брали участь у війні проти України.