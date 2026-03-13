Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вісім країн ЄС пропонують заборонити в'їзд до Шенгену російським військовим

13 березня 2026, 13:37
Вісім країн ЄС пропонують заборонити в'їзд до Шенгену російським військовим
Стоп росія
Ініціативу підтримали лідери трьох країн Балтії, а також Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії.

Вісім держав Європейського Союзу звернулися до керівництва ЄС із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони для осіб, які воювали у складі російської армії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

За словами Науседи, ініціативу підтримали лідери трьох країн Балтії, а також Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії. Вони направили листа президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому попередили про загрози безпеці, пов’язані з можливим в’їздом до Європи колишніх російських військових.

"На нашу думку, один із найсерйозніших і постійних ризиків – це потенційний в’їзд до Шенгенської зони колишніх і нині чинних військовослужбовців-комбатантів армії рф. В’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки всіх країн-членів", – наголосив литовський президент.

У листі зазначається, що колишні російські військові можуть становити ризик залучення до організованої злочинності, екстремістських рухів або ворожих гібридних операцій проти країн ЄС. Автори звернення також наголошують, що серед російських військових є понад 180 тисяч засуджених за кримінальні злочини, яких звільнили достроково в обмін на службу за контрактом.

Лідери держав підкреслюють, що кількість шенгенських віз, які отримують громадяни росії, останнім часом зростає. З огляду на свободу пересування всередині Шенгенської зони, питання безпеки стосується всіх держав незалежно від того, яка країна видала візу чи дозвіл на проживання.

Політики закликали Європейську комісію якнайшвидше підготувати конкретні пропозиції — зокрема можливі зміни до Візового кодексу ЄС або інші правові механізми, які дозволять обмежити в’їзд для колишніх або чинних комбатантів країни-агресора.

Лідери восьми держав також пропонують обговорити це питання вже на найближчому березневому саміті ЄС і зафіксувати спільну позицію у його підсумкових висновках.

Нагадаємо, Литва готується запровадити заборону на в’їзд до країни для російських військових, які брали участь у війні проти України.

Гітанас Науседашенгенросія окупанти

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється