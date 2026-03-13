Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон записав відеозвернення до командира ЗСУ

13 березня 2026, 12:15
Голлівудський актор Двейн
therock/Instagram
Американський актор і рестлер Двейн Джонсон, відомий у всьому світі під псевдонімом "Скеля", записав відеозвернення до українського командира Юрія Гаркавого, який також має позивний "Скеля".

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон звернувся до українського військового командира Юрія Гаркавого з позивним "Скеля". У відео він передав слова підтримки бійцям 425-го окремого штурмового полку ЗСУ.

Американський актор і рестлер Двейн Джонсон, відомий у всьому світі під псевдонімом "Скеля", записав відеозвернення до українського командира Юрія Гаркавого, який також має позивний "Скеля".

 Відео з’явилося на сторінці актора в Instagram, а згодом його опублікували і на сторінці 425-го окремого штурмового полку Збройних сил України.

У своєму зверненні Джонсон привітав українського військового та подякував за службу. Актор зазначив, що чув про те, що Гаркавий є його шанувальником, і назвав це великою честю.

"Брате, я надсилаю тобі любов із "Залізного раю". Я щойно закінчив тренування і подумав, що буде доречно передати тобі привіт. Я чув, що ти мій фанат, і це велика честь для мене. Тим більше з таким іменем, як у тебе - "Скеля", - сказав актор.

Джонсон також передав слова підтримки всім бійцям підрозділу, яким командує Гаркавий. Він наголосив, що український офіцер народжений бути лідером і вести своїх людей у складні часи.

"Я знаю, що ти командуєш своїми солдатами, і надсилаю тобі силу, підтримку і ману. Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього - вести людей. Тому що твоє ім’я - Скеля", - додав актор.

Наприкінці звернення Джонсон висловив сподівання, що одного дня зможе особисто зустрітися з українським командиром і навіть провести разом тренування.

На прощання голлівудська зірка звернувся до військового словами підтримки: "Бийся запекло".

ЗСУвійна в УкраїніДвейн "Скеля" Джонсон

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється