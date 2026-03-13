Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон записав відеозвернення до командира ЗСУ

Американський актор і рестлер Двейн Джонсон, відомий у всьому світі під псевдонімом "Скеля", записав відеозвернення до українського командира Юрія Гаркавого, який також має позивний "Скеля".

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон звернувся до українського військового командира Юрія Гаркавого з позивним "Скеля". У відео він передав слова підтримки бійцям 425-го окремого штурмового полку ЗСУ.

Відео з’явилося на сторінці актора в Instagram, а згодом його опублікували і на сторінці 425-го окремого штурмового полку Збройних сил України.

У своєму зверненні Джонсон привітав українського військового та подякував за службу. Актор зазначив, що чув про те, що Гаркавий є його шанувальником, і назвав це великою честю.

"Брате, я надсилаю тобі любов із "Залізного раю". Я щойно закінчив тренування і подумав, що буде доречно передати тобі привіт. Я чув, що ти мій фанат, і це велика честь для мене. Тим більше з таким іменем, як у тебе - "Скеля", - сказав актор.

Джонсон також передав слова підтримки всім бійцям підрозділу, яким командує Гаркавий. Він наголосив, що український офіцер народжений бути лідером і вести своїх людей у складні часи.

"Я знаю, що ти командуєш своїми солдатами, і надсилаю тобі силу, підтримку і ману. Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього - вести людей. Тому що твоє ім’я - Скеля", - додав актор.

Наприкінці звернення Джонсон висловив сподівання, що одного дня зможе особисто зустрітися з українським командиром і навіть провести разом тренування.

На прощання голлівудська зірка звернувся до військового словами підтримки: "Бийся запекло".