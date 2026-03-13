Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Польщі ветував закон про використання кредитів ЄС на озброєння: Туск скликав екстрене засідання

13 березня 2026, 11:26
Президент Польщі ветував закон про використання кредитів ЄС на озброєння: Туск скликав екстрене засідання
Фото: Getty Images
Туск назвав рішення Навроцького "ганьбою" та скликав позачергове засідання уряду для підготовки відповіді.

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про вето на урядовий законопроєкт, який визначав, як країна повинна використати свою частку у 43,7 млрд євро в межах програми ЄС SAFE (Security Action for Europe) — механізму кредитів на закупівлю озброєнь.

Про це повідомляє Politico.

Уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не має достатньої кількості голосів у парламенті, щоб подолати вето президента, що загострює політичний конфлікт навколо зовнішньополітичного курсу Польщі. Туск назвав рішення Навроцького "ганьбою" та скликав позачергове засідання уряду для підготовки відповіді.

Програма SAFE передбачає довгострокові кредити з низькими відсотками для фінансування оборонних потреб, що особливо важливо для Польщі, яка планує цього року витратити 4,8% ВВП на оборону. Уряд планував спрямувати кошти на посилення фінансування Прикордонної служби та модернізацію інфраструктури.

Президент аргументував своє вето тим, що кредити SAFE створюють довгострокові валютні ризики та піддають Польщу впливу Брюсселя. Він запропонував альтернативне фінансування через золоті резерви Національного банку Польщі, яких у країні зберігається близько 550 тонн.

Конфлікт загострюється на тлі підготовки до парламентських виборів 2027 року. Туск заявив, що уряд ухвалить резолюцію, яка дозволить обійти президентське вето та забезпечити участь Польщі у програмі SAFE. За його словами, це вимагатиме більше зусиль і власних ресурсів, але країна зможе реалізувати проєкт.

Він стверджує, що європейські лідери вже цікавилися причинами вето, а в Європі подивувалися рішенню польського президента, тоді як російські ЗМІ, навпаки, висловлюють "повне розуміння".

ПольщаКароль НавроцькийДональд ТускЄС SAFE

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється