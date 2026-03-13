Президент Польщі ветував закон про використання кредитів ЄС на озброєння: Туск скликав екстрене засідання

Туск назвав рішення Навроцького "ганьбою" та скликав позачергове засідання уряду для підготовки відповіді.

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про вето на урядовий законопроєкт, який визначав, як країна повинна використати свою частку у 43,7 млрд євро в межах програми ЄС SAFE (Security Action for Europe) — механізму кредитів на закупівлю озброєнь.

Про це повідомляє Politico.

Уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не має достатньої кількості голосів у парламенті, щоб подолати вето президента, що загострює політичний конфлікт навколо зовнішньополітичного курсу Польщі. Туск назвав рішення Навроцького "ганьбою" та скликав позачергове засідання уряду для підготовки відповіді.

Програма SAFE передбачає довгострокові кредити з низькими відсотками для фінансування оборонних потреб, що особливо важливо для Польщі, яка планує цього року витратити 4,8% ВВП на оборону. Уряд планував спрямувати кошти на посилення фінансування Прикордонної служби та модернізацію інфраструктури.

Президент аргументував своє вето тим, що кредити SAFE створюють довгострокові валютні ризики та піддають Польщу впливу Брюсселя. Він запропонував альтернативне фінансування через золоті резерви Національного банку Польщі, яких у країні зберігається близько 550 тонн.

Конфлікт загострюється на тлі підготовки до парламентських виборів 2027 року. Туск заявив, що уряд ухвалить резолюцію, яка дозволить обійти президентське вето та забезпечити участь Польщі у програмі SAFE. За його словами, це вимагатиме більше зусиль і власних ресурсів, але країна зможе реалізувати проєкт.

Він стверджує, що європейські лідери вже цікавилися причинами вето, а в Європі подивувалися рішенню польського президента, тоді як російські ЗМІ, навпаки, висловлюють "повне розуміння".