Польща створила власний аналог "шахеда"
Польща завершила розробку власного ударного безпілотника типу "шахед" і готується ввести його в експлуатацію.
Про це повідомляє польський мовник RMF24.
За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, дрон під назвою PLargonia перебуває на фінальному етапі розробки. Його доведення до повноцінного використання стане одним із перших завдань новоствореного Центру автономних систем у Варшаві.
Міністр наголосив, що Польща робить ставку на розвиток безпілотних технологій у всіх сфера: від повітряних до морських і наземних систем. За його словами, такі рішення мають стати ключовим елементом сучасної армії.