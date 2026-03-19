Польща створила власний аналог "шахеда"

19 березня 2026, 15:33
Фото: Wojciech Olkuśnik /East News
Новий ударний дрон готують до запуску, а на безпілотники вже заклали мільярди євро.

Польща завершила розробку власного ударного безпілотника типу "шахед" і готується ввести його в експлуатацію.

Про це повідомляє польський мовник RMF24.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, дрон під назвою PLargonia перебуває на фінальному етапі розробки. Його доведення до повноцінного використання стане одним із перших завдань новоствореного Центру автономних систем у Варшаві.

Міністр наголосив, що Польща робить ставку на розвиток безпілотних технологій у всіх сфера: від повітряних до морських і наземних систем. За його словами, такі рішення мають стати ключовим елементом сучасної армії.

Центр автономних систем об’єднає ресурси військових і наукових інститутів, а також оборонної промисловості для розробки нових типів безпілотників.
 
У польському Міноборони підрахували, що цього року на дрони, автономні системи та засоби протидії безпілотникам виділять близько €5,8 млрд. Частину коштів планують отримати в межах європейської програми переозброєння SAFE.
 
У Варшаві розраховують, що розвиток таких технологій дозволить суттєво посилити обороноздатність країни на тлі змін у характері сучасної війни.
