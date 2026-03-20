Польща евакуювала весь військовий контингент з Іраку через загострення конфлікту в регіоні

Польща евакуювала весь свій військовий контингент з Іраку через погіршення безпекової ситуації в регіоні, спричиненого війною США, Ізраїлю та Ірану.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у мережі X.

За словами міністра, більшість військового персоналу з Іраку вже перебуває в Польщі або в дорозі додому.

Як повідомляється, частину солдатів направили до Йорданії, де вони продовжать проводити операції та слідкувати за ситуацією.

Процес евакуації проводився в консультації з союзниками по НАТО, додав Косіняк-Камиш.

"Пріоритетом усієї операції був захист життя та здоров'я польських солдатів та цивільних працівників, а всю операцію координувало Оперативне командування Збройних сил", – повідомив очільник Міноборони.

Водночас місія НАТО в Іраку завершила перебування на місці та перемістила весь персонал до Європи. За офіційною заявою Альянсу, останні співробітники залишили Ірак 20 березня, а подальша діяльність місії відбуватиметься з Об’єднаного командування збройних сил у Неаполі (Італія).