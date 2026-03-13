Італійський купол ППО Michelangelo пройде перші тести в Україні

Генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані зазначив, що перший компонент купола наразі будується спеціально для України.

Італійська компанія Leonardo планує провести перші випробування своєї нової системи протиповітряної оборони Michelangelo в Україні до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на заяву компанії. Заплановані випробування в рамках НАТО відбудуться лише у 2027 році.

Генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані зазначив, що перший компонент купола наразі будується спеціально для України, а поставка має відбутися до кінця року. Він додав, що система вже викликала зацікавленість у 20 країнах і прогнозується, що Michelangelo забезпечить до 21 мільярда євро нових бізнес-можливостей до 2035 року.

Система Michelangelo здатна перехоплювати, відстежувати та нейтралізувати широкий спектр загроз: від балістичних та гіперзвукових ракет до атак дронів, у тому числі великих роїв низьковисотних і важковиявлюваних апаратів. Центральним елементом є модуль MC5, який забезпечує багатодоменне підключення артилерії, радарів, супутників та систем боротьби з безпілотниками.

Чінголані підкреслив, що купол може створювати "мертву зону" довжиною 10–15 км, де система координує дії всіх платформ. За його словами, масштабування цього захисту можливе при наявності відповідного обладнання та програмного забезпечення.

Окрім термінового проєкту для України, Leonardo планує передати технології Michelangelo іншим країнам-компаньйонам та адаптувати модуль MC5 для роботи з більшою кількістю озброєнь. Випробування НАТО у 2027 році включатимуть тестування проти балістичних ракет та інтегрованої системи командування і управління (C2) у складі протиповітряної та протиракетної оборони.

У 2028–2029 роках компанія планує розширити космічні можливості купола після запуску двох сузір’їв Guardian. До кінця 2030 року Michelangelo має досягти повної інтеграції в системи НАТО та Європейського Союзу.

Після завершення випробувань Leonardo буде готова пропонувати Michelangelo у декількох варіантах: як програмне забезпечення з модулем MC5 або "повний пакет", що включатиме інтеграцію з іншими системами озброєнь.