Соцмережа X погодилася на вимоги Єврокомісії щодо верифікації

Єврокомісія оштрафувала платформу на 120 мільйонів євро через платну верифікацію.

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, погодилася змінити систему перевірки користувачів у Європейському Союзі. Рішення ухвалили після штрафу в 120 мільйонів євро (140 мільйонів доларів), накладеного Єврокомісією за порушення правил модерації контенту. Йдеться про механізм “синьої галочки”, який у ЄС визнали таким, що може вводити користувачів в оману.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія підтвердила, що компанія подала пропозиції щодо змін у системі верифікації. Платформа зробила це після вимоги Брюсселя усунути проблеми, пов’язані з платним наданням знака перевіреного акаунту на X.

"X подав заходи щодо своєї синьої галочки. Комісія тепер ретельно оцінить запропоновані заходи", — заявив речник Єврокомісії Томас Реньє. У Комісії не уточнили, які саме зміни запропонувала компанія Ілона Маска.

У грудні Європейська комісія оштрафувала платформу відповідно до Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Регулятор дійшов висновку, що система надання синьої галочки платним користувачам може вводити людей в оману щодо достовірності профілів.

Раніше цей знак отримували лише акаунти, які могли підробити, зокрема журналісти, знаменитості та інші публічні особи. Однак у 2022 році Ілон Маск перетворив верифікацію на платну функцію. Єврокомісія вважає, що таке рішення створило ризик сприйняття платних акаунтів як більш надійних — саме це стало однією з причин першого штрафу, накладеного відповідно до DSA.

Регулятор також виявив недостатню прозорість рекламних механізмів платформи X та обмеження доступу незалежних дослідників до публічних даних сервісу. Компанію зобов’язали запропонувати способи розвʼязання проблеми до 12 березня. Якщо вимоги не були б виконані, платформі могли загрожувати регулярні фінансові санкції.