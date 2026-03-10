Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єврокомісія закликала США дотримуватися цінової стелі на російську нафту

10 березня 2026, 17:42
Фото: з вільного доступу
Для стабілізації ринку міністри фінансів країн G7 заявили про готовність у разі потреби розблокувати нафту зі стратегічних резервів.

Єврокомісія закликала США суворо дотримуватися цінової стелі на російську нафту, щоб обмежити доходи кремля, які спрямовуються на фінансування війни проти України.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Reuters.

Домбровскіс наголосив, що будь-яке послаблення обмежень є контрпродуктивним, оскільки підвищує спроможність росії вести війну. Він також зазначив, що ігнорування лімітів цін підриває не лише підтримку України, а й міжнародні зусилля США та Ізраїлю щодо стримування Ірану, якого також підтримує москва.

Заклик прозвучав на тлі зростання світових цін на нафту до 119 доларів за барель — найвищого показника за останні чотири роки. Підвищення цін зумовлене побоюваннями щодо скорочення видобутку в Перській затоці та перебоїв з експортом через блокування Ормузької протоки Іраном.

Для стабілізації ринку міністри фінансів країн G7 заявили про готовність у разі потреби розблокувати нафту зі стратегічних резервів. Експерти вважають, що нинішня кон’юнктура може бути вигідною для росії, яка, незважаючи на санкції, постачає нафту обмеженому колу країн, серед яких Китай, Індія, Угорщина та Словаччина.

Раніше повідомлялось, що уряд США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти росії як інструмент боротьби з дефіцитом палива на глобальному ринку.

