Угорщина затвердила закон про конфіскацію активів "Ощадбанку" (оновлено)

10 березня 2026, 18:23
Угорщина затвердила закон про конфіскацію активів
Фото: Getty Images
Угорщина ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто "Ощадбанку".

Кабінет міністрів Віктора Орбана ухвалив постанову №49/2026 (III.9.), яка безпосередньо стосується затриманих українських активів. Згідно з документом, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини отримує право зберігати вилучені кошти на період розслідування.

Йдеться про таку суму:

  • 35 мільйонів євро готівкою;
  • 40 мільйонів доларів готівкою;
  • 9 золотих злитків вагою по 1 кг кожен.

Цінний вантаж було виявлено 5 березня під час перевірки двох транспортних засобів, у яких перебували семеро українців.

Угорська влада стверджує, що на місці перевірки перевізники не змогли надати переконливі докази походження грошей, їхнього кінцевого пункту призначення та правових підстав для транзиту.

У тексті постанови зазначається, що "спосіб транспортування не відповідав звичній міжнародній практиці", через що було розпочато кримінальне провадження.

Офіційний Будапешт пішов далі звичайної митної процедури, заявивши, що обставини перевезення такої кількості активів можуть становити ризик для національної безпеки Угорщини. Слідство має встановити можливі зв'язки перевізників із "кримінальними організаціями".

Згідно з документом, активи залишатимуться під контролем угорських органів влади протягом 60 днів з моменту набуття постановою чинності. Документ уже офіційно оприлюднений і діє.

Оновлено 

Президент України Володимир Зеленський назвав дії угорської влади бандитизмом:

"Я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить".

На запитання, чому партнери переважно мовчать щодо ситуації, Зеленський додав: "Від Європи потрібно сьогодні одне: не мовчати", зазначивши, що озвучив це своїм міжнародним контактам у розмовах з ними.

Таким чином, інцидент із українськими інкасаторами та активами "Ощадбанку" піднімає питання не лише юридичного, а й політичного характеру у відносинах між Україною та Угорщиною.

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між "Райффазен банк Австрія" та "Ощадбанк Україна". В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України. 

