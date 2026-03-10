Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У тіньовому флоті росії виявили людей, пов'язаних із "Вагнером" – ЗМІ

10 березня 2026, 16:45
Фото: ООС
російський персонал із досвідом роботи найманцями та співробітниками служб безпеки почав з'являтися серед екіпажів так званого тіньового флоту, який транспортує російську нафту.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

За даними журналістів, ці люди контролюють екіпажі суден і мають запобігати ситуаціям, за яких кораблі можуть опинитися під контролем західних країн.

Видання Helsingin Sanomat спільно з Delfi та міжнародним центром журналістських розслідувань OCCRP ідентифікувало 17 осіб на суднах тіньового флоту, що діють у Фінській затоці, які не мали морської кваліфікації.

Зокрема, щонайменше 12 із них можуть бути пов'язані з групою найманців "Вагнер" або з військовою розвідкою росії.

Представники кількох західних військових і цивільних розвідувальних служб підтвердили ці висновки. Серед них — Фінська служба безпеки Supo, яка повідомила, що російський "персонал безпеки" на борту може виконувати роль контактної ланки між тіньовим флотом і російськими збройними силами.

За даними Supo, росія також посилила військову присутність у Балтійському морі, що може бути пов'язано з діяльністю суден, які допомагають обходити міжнародні санкції на експорт російської нафти.

