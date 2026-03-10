США можуть послабити нафтові санкції проти росії

Трамп заявив про можливе тимчасове пом'якшення санкцій проти нафти рф, щоб стабілізувати ціни на світовому ринку.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе часткове зняття санкцій щодо російської нафти, щоб стабілізувати ціни на світовому ринку.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 9 березня.

За словами американського лідера, йдеться про тимчасове пом'якшення обмежень, яке має допомогти знизити ціни на нафту.

"Ми скасовуємо певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. У нас є санкції щодо деяких країн, але ми знімаємо їх, поки ситуація не вирівняється", – зазначив Трамп.

Водночас він не виключив, що після стабілізації ринку ці обмеження можуть і не відновлювати.

"Хто знає, можливо, нам не доведеться знову їх запроваджувати", – додав президент США.

Крім того, Трамп заявив, що США готові забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, у разі необхідності Військово-морські сили США разом із союзниками можуть супроводжувати нафтові танкери через протоку.

Американський президент також підкреслив, що зростання світових цін на нафту меншою мірою впливає на США, ніж на інші країни.

"Це впливає на інші країни набагато більше, ніж на нас. Сполучені Штати фактично не постраждали. У нас дуже багато нафти", – заявив він.

Трамп додав, що запаси нафти й газу у США значно перевищують внутрішні потреби країни.

Зазначимо, що ввечері понеділка Трамп раптово зателефонував путіну: про що говорили.