У Литві зростає кількість українських біженців

Кількість українських біженців, які проживають у Литві, за останній рік зросла більш ніж на 10 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Міграційного департаменту Литви, повідомляє LRT із посиланням на статистику відомства.

Станом на 5 березня 2026 року у Литві проживали 53 379 українських біженців. Для порівняння, рік тому їх було 43 071, а на початку березня 2024 року – 39 468 осіб.

Оновлену статистику оприлюднили після завершення процесу заміни цифрових дозволів на тимчасове проживання, виданих українцям на підставі механізму тимчасового захисту.

У Міграційному департаменті зазначають, що ці дані свідчать: дедалі більше українців, які виїхали через російську агресію, обирають залишатися саме у Литві, а не переїжджати до інших європейських країн або повертатися в Україну.

Директор департаменту Індре Гаспере зауважив, що міграція українських біженців триває, однак більшість тих, хто прожив у Литві понад рік, поступово осідають у країні.

"Переміщення біженців не припинилося – українці й надалі активно мігрують. Водночас останні дані показують, що більшість тих, хто прибув раніше і прожив у Литві щонайменше рік, стають більш осілими", – зазначив він.

Механізм тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі було активовано у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії. Спочатку він діяв один рік, але згодом кілька разів продовжувався. Наразі цифрові дозволи для українських біженців та членів їхніх родин чинні до 4 березня 2027 року.

Водночас документи, які дають право проживати у Литві на підставі тимчасового захисту, необхідно щороку оновлювати.

За даними відомства, цього року такі дозволи вже замінили понад 45,2 тисячі українців, тоді як торік було оновлено майже 37 тисяч документів.

Загалом від початку повномасштабної війни рф проти України у лютому 2022 року в литовській міграційній системі MIGRIS зареєстровано понад 103 тисячі українських біженців, однак частина з них згодом виїхала з країни.