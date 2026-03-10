Президентка Єврокомісії провела переговори з Фіцо

Сторони обговорили питання доступних цін на енергоносії для громадян Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Парижі.

Про це вона повідомила 10 березня у соцмережі X.

Під час перемовин сторони обговорили питання доступних цін на енергоносії для громадян Європи, а також забезпечення надійних постачань енергоресурсів для Словаччини та всього Європейського Союзу.

За словами фон дер Ляєн, питання енергетики залишається ключовим для Європи.

"На кону стоїть наша енергетична незалежність. Це також буде центральною темою на нашому майбутньому саміті ЄС", – зазначила політикиня.

Крім того, під час зустрічі обговорили реалізацію програми NextGenerationEU. Сторони розглянули подальші кроки, зокрема у сфері юстиції, які необхідні для того, щоб Словаччина могла повною мірою скористатися інвестиціями цієї програми.

NextGenerationEU є масштабною програмою Європейського Союзу, спрямованою на відновлення економіки після пандемії та підтримку реформ і модернізації країн-членів.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". При цьому він пригрозив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва.