Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президентка Єврокомісії провела переговори з Фіцо

10 березня 2026, 16:21
Президентка Єврокомісії провела переговори з Фіцо
джерело x.com/vonderleyen
Сторони обговорили питання доступних цін на енергоносії для громадян Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Парижі.

Про це вона повідомила 10 березня у соцмережі X.

Під час перемовин сторони обговорили питання доступних цін на енергоносії для громадян Європи, а також забезпечення надійних постачань енергоресурсів для Словаччини та всього Європейського Союзу.

За словами фон дер Ляєн, питання енергетики залишається ключовим для Європи.

"На кону стоїть наша енергетична незалежність. Це також буде центральною темою на нашому майбутньому саміті ЄС", – зазначила політикиня.

Крім того, під час зустрічі обговорили реалізацію програми NextGenerationEU. Сторони розглянули подальші кроки, зокрема у сфері юстиції, які необхідні для того, щоб Словаччина могла повною мірою скористатися інвестиціями цієї програми.

NextGenerationEU є масштабною програмою Європейського Союзу, спрямованою на відновлення економіки після пандемії та підтримку реформ і модернізації країн-членів.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". При цьому він пригрозив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва.

СловаччинаЄвросоюзРоберт ФіцоУрсула фон дер Ляєненергоресурси

Останні матеріали

За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється