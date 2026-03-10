Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський підписав санкції проти російських суддів за незаконні вироки полоненим

10 березня 2026, 15:02
Фото: Зеленський / Telegram
Санкції стосуються 41 судді.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти суддів, які незаконно засуджували українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Санкції стосуються 41 судді: 38 з них — громадяни росії, ще троє — колаборанти. Вони виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, підтримують і виправдовують війну рф проти України.

Зокрема, під санкціями опинився російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм.

Також Україна застосувала санкції до колишніх українців, що в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців — двох британців та одного марокканця, які захищали Україну в складі ЗСУ і потрапили в російський полон.

Серед підсанкційних суддів є і ті, хто ухвалював незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні та релігійні переконання.

Крім того, Зеленський підписав указ, що продовжує дію санкцій, у яких спливає термін дії, проти 11 російських компаній. Перші санкції проти них ввели у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії із цього списку були повністю ліквідовані.

У санкційному списку — підприємство, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема гелікоптерів типів Ка та Мі; компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні дронів, а також компанії, що незаконно працюють у тимчасово окупованому Криму і були причетні до будівництва Кримського мосту.

