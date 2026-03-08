За тиждень росія запустила по Україні майже 1750 ударних дронів та 39 ракет – Зеленський

Протягом останнього тижня, з 2 по 8 березня, окупанти атакували Україну майже 1750 безпілотниками та десятками ракет.

За його словами, протягом тижня росія запустила по Україні майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб та 39 ракет. Під ударами була цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки.

Протиповітряній обороні вдається знешкоджувати більшість цілей, але Зеленський наголосив: "Захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день".

"Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на росію та її спільників. Усе, що допомагає рф фінансувати й продовжувати цю війну, потрібно блокувати", — підкреслив президент.

Зеленський додав, що сьогодні, 8 березня, будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів.