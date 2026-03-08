Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські експерти вирушать на Близький Схід уже наступного тижня – Зеленський

08 березня 2026, 17:59
Українські експерти вирушать на Близький Схід уже наступного тижня – Зеленський
Обговорюється питання обміну засобами, яких бракує українській стороні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже наступного тижня українські експерти вирушать на Близький Схід для роботи на місці та надання допомоги. 
 
Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, пише Укрінформ.
 
За словами президента, українські фахівці прибудуть до регіону з необхідними можливостями, щоб одразу долучитися до роботи та допомоги.
 
"Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, вони подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти. Тоді будемо рухатись далі", – зазначив президент Зеленський.
 
Глава держави також наголосив, що Україна обговорює з партнерами питання обміну засобами, яких бракує українській стороні, але які є в достатній кількості в країнах Близького Сходу.
 
"Ви знаєте, дефіцит яких засобів у нас. Ми розуміємо і дефіцит яких засобів у країнах Перської затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек", – додав президент.
 

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється