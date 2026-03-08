Фіцо посилює тиск на Україну через нафтопровід "Дружба"

Очільник уряду Словаччини погрожує приєднатися до Угорщини у блокуванні кредиту Україні від ЄС в розмірі €90 мільярдів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". При цьому він пригрозив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва.

Про це повідомляє Reuters.

Словацький прем’єр сказав, що зустрінеться з фон дер Ляєн у Парижі та наполягатиме на тому, щоб експерти відвідали трубопровід "Дружба".

"Але найважливішим повідомленням буде те, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно", – сказав Фіцо, маючи на увазі блокування кредиту Україні від ЄС в розмірі €90 мільярдів.

"Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти" – цинічно заявив Фіцо.