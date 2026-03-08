Сійярто звинуватив Україну у фінансуванні опозиції грошима Ощадбанку

Україна офіційно готує конкретні юридичні заходи для повернення активів та притягнення відповідальних осіб до міжнародної відповідальності.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий різко відповів очільнику угорського МЗС Петеру Сійярто щодо інциденту із захопленням української валюти. У відповідь на натяки Будапешта про нібито фінансування українською стороною угорської опозиції, Тихий наголосив, що нечисте сумління саме викриває себе.

Про це він написав у соцмережі Х.

Україна офіційно готує конкретні юридичні заходи для повернення активів та притягнення відповідальних осіб до міжнародної відповідальності.