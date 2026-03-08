Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сійярто звинуватив Україну у фінансуванні опозиції грошима Ощадбанку

08 березня 2026, 19:53
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Україна офіційно готує конкретні юридичні заходи для повернення активів та притягнення відповідальних осіб до міжнародної відповідальності.
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий різко відповів очільнику угорського МЗС Петеру Сійярто щодо інциденту із захопленням української валюти. У відповідь на натяки Будапешта про нібито фінансування українською стороною угорської опозиції, Тихий наголосив, що нечисте сумління саме викриває себе.
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
Поки рф намагається підірвати єдність європейських партнерів, Угорщина продовжує висувати необґрунтовані звинувачення замість повернення майна сусідній державі. МЗС підкреслює, що очікує на справедливе вирішення ситуації, яка виникла через неправомірні дії угорських силовиків стосовно українських інкасаторів. Дипломатичне протистояння навколо вкрадених коштів та золота переходить у юридичну площину з активним залученням міжнародних інституцій.
 
Нагадаємо, що Україна вимагає негайного повернення грошей і дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно забрала в українських інкасаторів. У МЗС наголошують, ці гроші належать державному банку України "Ощадбанк".

 

