ОАЕ вперше вдарили по Ірану

Об'єднані Арабські Емірати вперше завдали удару по Ірану - ціллю обрали опріснювальний завод.

Про це пише ізраїльський портал Ynet.

Зазначається, що це відбулося після кількох днів безперервних ракетно-дронових обстрілів ОАЕ з боку Ірану. За оцінкою ізраїльських чиновників, удар є сигналом іранському режиму. Однак, наголосило видання, якщо іранські атаки посиляться, Емірати можуть приєднатися до військової операції, хоча й в обмеженому масштабі.

Перед цим ОАЕ заявили, що Іран здійснив проти них нову атаку, випустивши 16 балістичних ракет і 117 безпілотників.

З початку війни Іран запускав ракети та безпілотники в бік кількох країн Перської затоки, зокрема ОАЕ. Спочатку іранські офіційні особи заявляли, що атаки спрямовані лише на бази США, але країни, які опинилися під іранськими ударами, розповідають про пошкодження цивільних об'єктів. Зокрема атакована була будівля, де розташоване посольство Ізраїлю в Абу-Дабі.