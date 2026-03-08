ОАЕ вперше вдарили по Ірану
08 березня 2026, 18:59
Фото: rnbo.gov.ua
Перед цим Іран здійснив проти ОАЕ атаку, випустивши 16 балістичних ракет і 117 безпілотників.
Об'єднані Арабські Емірати вперше завдали удару по Ірану - ціллю обрали опріснювальний завод.
Про це пише ізраїльський портал Ynet.
Зазначається, що це відбулося після кількох днів безперервних ракетно-дронових обстрілів ОАЕ з боку Ірану. За оцінкою ізраїльських чиновників, удар є сигналом іранському режиму. Однак, наголосило видання, якщо іранські атаки посиляться, Емірати можуть приєднатися до військової операції, хоча й в обмеженому масштабі.
Перед цим ОАЕ заявили, що Іран здійснив проти них нову атаку, випустивши 16 балістичних ракет і 117 безпілотників.
З початку війни Іран запускав ракети та безпілотники в бік кількох країн Перської затоки, зокрема ОАЕ. Спочатку іранські офіційні особи заявляли, що атаки спрямовані лише на бази США, але країни, які опинилися під іранськими ударами, розповідають про пошкодження цивільних об'єктів. Зокрема атакована була будівля, де розташоване посольство Ізраїлю в Абу-Дабі.
Згідно з даними Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки, станом на четвер Іран у напрямку ОАЕ запустив 941 безпілотник, 189 балістичних ракет та вісім крилатих ракет. Напередодні стало відомо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан попросив вибачення у сусідніх країн і заявивши, що Іран вирішив не бити по них, якщо вони не битимуть по Ірану. Попри це, через кілька хвилин з'явилися повідомлення про іранські удари по Бахрейну та Катару. Також у мережі поширювали кадри удару іранського безпілотника по міжнародному аеропорту Дубая.
Президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд у неділю опублікував свою першу з початку війни публічну заяву. За його словами, країна перебуває в сильній позиції:
"ОАЕ перебувають у хорошому стані... Ми живемо у час війни, і я обіцяю виконати свій обов’язок захищати нашу країну та наш народ. Я обіцяю, що ОАЕ вийдуть сильнішими".
