Україна вимагає повернення грошей і дорогоцінностей, викрадених в Угорщині – Сибіга

08 березня 2026, 14:55
Україна вимагає повернення грошей і дорогоцінностей, викрадених в Угорщині – Сибіга
Фото: МЗС України
У МЗС України закликають засудження на європеському рівні інциденту з Угорщиною.
Україна вимагає негайного повернення грошей і дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно забрала в українських інкасаторів. У МЗС наголошують, ці гроші належать державному банку України "Ощадбанк".
 
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
 
"Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня", – зазначає глава української дипломатії.
 
Сибіга підкреслює, ці гроші не належать Угорщині чи її уряду, вони належать державному банку України "Ощадбанк", тобто українським платникам податків.
 
"Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до засудження на європейському рівні цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету. Закликаю всіх наших європейських партнерів висловитися", – наголошує Андрій Сибіга.

 

