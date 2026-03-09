Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина піднялася на четверте місце у світі за експортом зброї – SIPRI

09 березня 2026, 09:44
Німеччина піднялася на четверте місце у світі за експортом зброї – SIPRI
Фото: з вільного доступу
На Німеччину припадало 5,7% світового експорту зброї в період з 2021 по 2025 рік.

Дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) свідчать, що Німеччина значно збільшила експорт озброєння, випередивши Китай і посівши четверте місце у світі.

Про це пише Spiegel.

За останні п'ять років Німеччина значно розширила свою роль як глобального експортера зброї. У період з 2021 по 2025 рік Німеччина піднялася з п'ятого на четверте місце в рейтингу найважливіших експортерів важкої зброї, випередивши Китай. 

На Німеччину припадало 5,7% світового експорту зброї в період з 2021 по 2025 рік. Поставки німецької зброї зросли на 15% порівняно з періодом з 2016 по 2020 рік. 

За даними SIPRI, майже чверть поставок з Німеччини (24%) надійшла в Україну як військова допомога. 

Найважливішим регіоном для німецької важкої зброї була Європа, на яку припадало 41% поставок, за нею – Близький Схід (33%).

Імпорт важкої зброї до Німеччини також різко зріс, більш ніж удесятеро порівняно з періодом з 2016 по 2020 рік (на 914%). 

SIPRI визначає "важку зброю" як військове обладнання, яке є більшим за стрілецьку зброю та боєприпаси, включно із бойовими літаками, дронами, військовими вертольотами, кораблями, танками та артилерійськими системами.

Серед європейських союзників Німеччини Польща та Італія особливо різко збільшили експорт зброї. Італія зараз є шостим за величиною експортером зброї у світі.

За даними SIPRI, головними чинниками такого розвитку подій є війна в Україні, сумніви щодо лояльності США до НАТО та значне збільшення військових витрат багатьох європейських країн. 

НімеччиназброяКитай

Останні матеріали

Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється