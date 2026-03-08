Китай закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном
08 березня 2026, 11:11
Фото: з вільного доступу
Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив із різкою критикою військових дій на Близькому Сході, закликавши Сполучені Штати та Ізраїль до негайного припинення вогню. Під час пресконференції в межах щорічних "двох сесій" у Пекіні головний дипломат КНР попередив, що "полум’я війни" загрожує вийти за межі регіону, а сам конфлікт не приносить користі жодній зі сторін.
Про це повідомляє CNN.
Ван І наголосив, що Китай послідовно виступає за мирне врегулювання та повернення за стіл переговорів на основі рівноправного діалогу. Він підкреслив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають, а зовнішнє втручання з метою зміни режимів чи організації "кольорових революцій" не отримає міжнародної підтримки.
Ця заява пролунала в критичний момент, коли лідер КНР Сі Цзіньпін готується до вирішальних перемовин із президентом США Дональдом Трампом, які мають відбутися в Пекіні наприкінці березня. Очікується, що війна з Іраном та її вплив на світову стабільність стануть одними з ключових тем діалогу між лідерами двох найбільших економік світу.