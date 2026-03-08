Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США закуплять для України радари для оперативного виявлення дронів

08 березня 2026, 12:29
США закуплять для України радари для оперативного виявлення дронів
фото: Echodyne
Контракт також передбачає технічну підтримку цих радарів безпосередньо в Україні.
Держдепартамент США домовився з компанією Echodyne про закупівлю для України радіолокаційних радарів для виявлення безпілотників.
 
Про це повідомляє Defence Blog.
 
Контракт, сума якого становить понад $14,9 млн, також передбачає надання послуг із технічної підтримки цих радарів безпосередньо в Україні.
 
Ці тактичні радіолокаційні системи призначені для забезпечення безперервного 360-градусного спостереження та покращеного виявлення повітряних загроз в оперативних умовах.
 
Як зазначив Мілітарний, компанія Echodyne спеціалізується на створенні систем із електронним скануванням, розроблених для протидії безпілотникам. Компанія випускає радари EchoShield та EchoGuard, які виявляють дрони на відстані до 5 та 1 км відповідно.
СШАдопомога Українівійна в Україні

