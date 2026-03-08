США закуплять для України радари для оперативного виявлення дронів

Контракт також передбачає технічну підтримку цих радарів безпосередньо в Україні.

Держдепартамент США домовився з компанією Echodyne про закупівлю для України радіолокаційних радарів для виявлення безпілотників.

Про це повідомляє Defence Blog.

Контракт, сума якого становить понад $14,9 млн, також передбачає надання послуг із технічної підтримки цих радарів безпосередньо в Україні.

Ці тактичні радіолокаційні системи призначені для забезпечення безперервного 360-градусного спостереження та покращеного виявлення повітряних загроз в оперативних умовах.