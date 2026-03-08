Вибух біля посольства США в Осло міг бути терактом – поліція Норвегії
08 березня 2026, 17:23
з вільних джерел
Норвезькі правоохоронці підтримують контакт з американськими дипломатами.
Норвезькі правоохоронці припускають, що вибух біля американського посольства в Осло міг бути терористичним актом.
Про це пише BBC.
"Однією з гіпотез є те, що це терористичний акт, але ми не повністю впевнені в цьому", — заявив Фроде Ларсен, голова спільного слідчого та розвідувального підрозділу поліції, в етері норвезького телеканалу NRK.
Водночас він зауважив, що поліція не виключає й інших причин вибуху.
Нагадаємо, вибух біля американського посольства в столиці Норвегії пролунав у ніч проти 8 березня. Постраждалих, попередньо, немає.
Представник місцевої поліції Мікаель Деллемір заявив, що вибух стався біля входу до консульського відділу посольства. У мережі публікували фото, на яких видно розбите скло в снігу біля входу до консульського відділу та тріщини в скляних дверях.
Норвезькі правоохоронці підтримують контакт з американськими дипломатами. Розслідування інциденту триває.
CNN зазначало, що вибух стався в час посилення заходів безпеки в посольствах і консульствах США по всьому світу через американсько-ізраїльську операцію проти Ірану. Однак наразі невідомо, чи вибух в Осло якось пов’язаний з подіями на Близькому Сході.