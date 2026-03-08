Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вибух біля посольства США в Осло міг бути терактом – поліція Норвегії

08 березня 2026, 17:23
Вибух біля посольства США в Осло міг бути терактом – поліція Норвегії
з вільних джерел
Норвезькі правоохоронці підтримують контакт з американськими дипломатами.
Норвезькі правоохоронці припускають, що вибух біля американського посольства в Осло міг бути терористичним актом.
 
Про це пише BBC.
 
"Однією з гіпотез є те, що це терористичний акт, але ми не повністю впевнені в цьому", — заявив Фроде Ларсен, голова спільного слідчого та розвідувального підрозділу поліції, в етері норвезького телеканалу NRK.
 
Водночас він зауважив, що поліція не виключає й інших причин вибуху.
 
Нагадаємо, вибух біля американського посольства в столиці Норвегії пролунав у ніч проти 8 березня. Постраждалих, попередньо, немає.
 
Представник місцевої поліції Мікаель Деллемір заявив, що вибух стався біля входу до консульського відділу посольства. У мережі публікували фото, на яких видно розбите скло в снігу біля входу до консульського відділу та тріщини в скляних дверях.
 
Норвезькі правоохоронці підтримують контакт з американськими дипломатами. Розслідування інциденту триває.
 
CNN зазначало, що вибух стався в час посилення заходів безпеки в посольствах і консульствах США по всьому світу через американсько-ізраїльську операцію проти Ірану. Однак наразі невідомо, чи вибух в Осло якось пов’язаний з подіями на Близькому Сході.

 

ОслоНорвегія

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється