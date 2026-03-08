Вибух біля посольства США в Осло міг бути терактом – поліція Норвегії

Норвезькі правоохоронці підтримують контакт з американськими дипломатами.

Норвезькі правоохоронці припускають, що вибух біля американського посольства в Осло міг бути терористичним актом.

"Однією з гіпотез є те, що це терористичний акт, але ми не повністю впевнені в цьому", — заявив Фроде Ларсен, голова спільного слідчого та розвідувального підрозділу поліції, в етері норвезького телеканалу NRK.

Водночас він зауважив, що поліція не виключає й інших причин вибуху.