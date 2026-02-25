Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Король Норвегії потрапив до лікарні

25 лютого 2026, 10:52
Фото: Главком
Під час приватної відпустки на іспанському острові короля Норвегії Гаральд V госпіталізували через інфекцію та зневоднення.

Короля Норвегії Гаральд V госпіталізували на іспанському острові Тенерифе через інфекцію та зневоднення.

Про це повідомляє королівський палац. 

За даними палацу, після госпіталізації стан монарха покращився. Він перебував на приватній відпустці разом із дружиною, королевою Соня.

Гаральд V є найстарішим діючим монархом Європи та виконує церемоніальні обов’язки глави держави з 1991 року.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре під час візиту до України висловив свої побажання: "Бажаю нашому королю швидкого одужання".

 
Норвегіякорольгоспіталізація

