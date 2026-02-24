Експрем’єр Норвегії вчинив спробу самогубства на тлі скандалу з Епштейном

Колишній прем'єр-міністр підозрюється в "корупції з обтяжуючими обставинами".

Колишнього прем’єр-міністра Норвегії Турб'єрн Ягланд було госпіталізовано після ймовірної спроби самогубства. Це сталося через кілька днів після того, як норвезька поліція розпочала розслідування корупції, пов'язане з файлами Епштейна, та провела обшук його власності.

Про це повідомляє АРА.

Згідно з документами, оприлюдненими Міністерством юстиції США, Ягланд і члени його сім'ї нібито відпочивали в резиденціях засудженого за сексуальні злочини і покійного фінансиста Джеффрі Епштейна в період з 2011 по 2018 рік. Після цього правоохоронці розпочали проти Ягланда розслідування щодо корупції та провели обшук його майна. За повідомленнями, слідчі вилучили кілька коробок з його резиденції в Осло.

Підрозділ з економічних злочинів, який розслідує справу Ягланда, підтвердив проведення обшуків і заявив, що колишній прем'єр-міністр підозрюється в "корупції з обтяжуючими обставинами". Обшуки були проведені після рішення Комітету міністрів Ради Європи про скасування дипломатичного імунітету Ягланда.

Ягланд обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії з 1996 по 1997 рік. Він також був колишнім головою Норвезького Нобелівського комітету та генеральним секретарем Ради Європи протягом близько десяти років.

Епштейн називав Ягланда "нобелівською великою шишкою", а документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, свідчать про те, що покійний фінансист оплачував поїздки колишнього прем'єр-міністра Норвегії та його сім'ї до своїх маєтків.