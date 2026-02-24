Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Експрем’єр Норвегії вчинив спробу самогубства на тлі скандалу з Епштейном

24 лютого 2026, 19:51
Експрем’єр Норвегії вчинив спробу самогубства на тлі скандалу з Епштейном
Колишній прем'єр-міністр підозрюється в "корупції з обтяжуючими обставинами".

Колишнього прем’єр-міністра Норвегії Турб'єрн Ягланд було госпіталізовано після ймовірної спроби самогубства. Це сталося через кілька днів після того, як норвезька поліція розпочала розслідування корупції, пов'язане з файлами Епштейна, та провела обшук його власності.

Про це повідомляє  АРА.

Згідно з документами, оприлюдненими Міністерством юстиції США, Ягланд і члени його сім'ї нібито відпочивали в резиденціях засудженого за сексуальні злочини і покійного фінансиста Джеффрі Епштейна в період з 2011 по 2018 рік. Після цього правоохоронці розпочали проти Ягланда розслідування щодо корупції та провели обшук його майна. За повідомленнями, слідчі вилучили кілька коробок з його резиденції в Осло.
 
Підрозділ з економічних злочинів, який розслідує справу Ягланда, підтвердив проведення обшуків і заявив, що колишній прем'єр-міністр підозрюється в "корупції з обтяжуючими обставинами". Обшуки були проведені після рішення Комітету міністрів Ради Європи про скасування дипломатичного імунітету Ягланда.
 
Ягланд обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії з 1996 по 1997 рік. Він також був колишнім головою Норвезького Нобелівського комітету та генеральним секретарем Ради Європи протягом близько десяти років.
 
Епштейн називав Ягланда "нобелівською великою шишкою", а документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, свідчать про те, що покійний фінансист оплачував поїздки колишнього прем'єр-міністра Норвегії та його сім'ї до своїх маєтків.
скандалНорвегія

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється