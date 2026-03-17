Україна ризикує втратити фінансування МВФ – Bloomberg
Міжнародний валютний фонд стурбований затримками у Верховній Раді щодо ухвалення податкових змін, необхідних для отримання наступних траншів кредиту на $8,1 млрд.
Як повідомляє агенція Bloomberg, Україна має до кінця березня ухвалити закони, що передбачають підвищення податків для бізнесу та населення.
Саме це є умовою для продовження фінансування в межах чотирирічної програми МВФ.
"Можу сказати, що я стурбована", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.
З 18 березня місія МВФ на чолі з головою Гевіном Греєм планує переговори з депутатами, щоб пришвидшити ухвалення необхідних законів.
Нагадаємо, на початку березня МВФ перерахував Україні $1,5 млрд у рамках нової програми.