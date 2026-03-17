Україна ризикує втратити фінансування МВФ – Bloomberg

17 березня 2026, 12:19
Для отримання кредиту потрібно терміново ухвалити податкові зміни.

Міжнародний валютний фонд стурбований затримками у Верховній Раді щодо ухвалення податкових змін, необхідних для отримання наступних траншів кредиту на $8,1 млрд.

Як повідомляє агенція Bloomberg, Україна має до кінця березня ухвалити закони, що передбачають підвищення податків для бізнесу та населення. 

Саме це є умовою для продовження фінансування в межах чотирирічної програми МВФ.

"Можу сказати, що я стурбована", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

З 18 березня місія МВФ на чолі з головою Гевіном Греєм планує переговори з депутатами, щоб пришвидшити ухвалення необхідних законів.

Нагадаємо, на початку березня МВФ перерахував Україні $1,5 млрд у рамках нової програми.

 

