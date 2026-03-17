Українців затримали в Індії у справі про тероризм

Слідство вважає, що вони створили канал постачання безпілотників із Європи.

В Індії затримали шістьох громадян України та одного громадянина США за підозрою у причетності до терористичної діяльності.

Про це інформує видання The Indian Express

За даними слідства, іноземці в’їхали до країни за чинними візами, однак без спеціального дозволу вирушили до прикордонного штату Мізорам. Звідти вони, ймовірно, перетнули кордон з М’янмою, де контактували з етнічними збройними угрупованнями.

Індійські правоохоронці вважають, що затримані могли бути причетні до створення каналу постачання безпілотників і обладнання з Європи через територію Індії до М’янми.

За версією слідства, ці дрони могли використовуватися як місцевими повстанськими групами, так і організаціями, забороненими в Індії.

Американця затримали в аеропорту Калькутти, а українців – у Лакнау та Делі. Усіх підозрюваних доправили до столиці, де суд продовжив їхній попередній арешт до 27 березня.

Розслідування триває, а індійські спецслужби вивчають можливі транскордонні зв’язки цієї мережі.