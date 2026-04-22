Україна розширює безпекову співпрацю з Індією та Бахрейном – Зеленський

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров провів перемовини з представниками Індії та Бахрейну, і Україна тепер опрацьовує параметри безпекового співробітництва із цими державами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм.

"На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу", – написав він за підсумками доповіді Умєрова після другого етапу його роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, які мають значні безпекові виклики через війну в Ірані.

За словами Зеленського, секретар РНБО доповів також по результатах роботи всіх українських експертних та військових команд у регіоні.

"Обговорили з Рустемом завдання також по Європі – після візитів до Німеччини, Норвегії, Італії та Нідерландів. Тільки з українським безпековим досвідом захист Європи може бути справді надійним. Готуємо й нові наші двосторонні безпекові домовленості. Уже найближчим часом представимо першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal", – анонсував глава держави.