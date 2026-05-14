Індія просить США продовжити дозвіл на імпорт російської нафти

Вашингтон вперше надав такий виняток у березні, а згодом продовжив його до 16 травня.

Індія звернулася до США із проханням продовжити дію спеціального дозволу на імпорт російської нафти, термін якого спливає 16 травня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нью-Делі наполягає, що продовження блокади Ормузької протоки та загальна нестабільність ринку створюють ризики для енергетичної безпеки країни. "Індійські чиновники попередили США, що постачання залишається пріоритетом через постійну волатильність на ринку нафти, що матиме широкі наслідки, зокрема вплив на індійців, які страждають від дефіциту газу для приготування їжі", – пише Bloomberg.

Вашингтон вперше надав такий виняток у березні, а згодом розширив його до 16 травня, намагаючись стримати зростання світових цін на нафту. Попри те, що російська нафта формально не підпадає під загальні санкції, США раніше закликали Індію скоротити закупівлі, щоб посилити тиск на росію через війну проти України.

Міністерство нафти Індії, МЗС країни та Міністерство фінансів США поки що не надали коментарів.