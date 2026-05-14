Індія просить США продовжити дозвіл на імпорт російської нафти

14 травня 2026, 13:05
Вашингтон вперше надав такий виняток у березні, а згодом продовжив його до 16 травня.

Індія звернулася до США із проханням продовжити дію спеціального дозволу на імпорт російської нафти, термін якого спливає 16 травня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нью-Делі наполягає, що продовження блокади Ормузької протоки та загальна нестабільність ринку створюють ризики для енергетичної безпеки країни. "Індійські чиновники попередили США, що постачання залишається пріоритетом через постійну волатильність на ринку нафти, що матиме широкі наслідки, зокрема вплив на індійців, які страждають від дефіциту газу для приготування їжі", – пише Bloomberg.

Вашингтон вперше надав такий виняток у березні, а згодом розширив його до 16 травня, намагаючись стримати зростання світових цін на нафту. Попри те, що російська нафта формально не підпадає під загальні санкції, США раніше закликали Індію скоротити закупівлі, щоб посилити тиск на росію через війну проти України.

Міністерство нафти Індії, МЗС країни та Міністерство фінансів США поки що не надали коментарів.

Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
