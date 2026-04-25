Індія підтвердила загибель 10 громадян, які воювали на боці росії проти України

Центральний уряд Індії офіційно підтвердив загибель десяти індійських громадян, які воювали у складі російських збройних сил проти України. Про це повідомила Верховному суду країни додатковий генеральний соліситор Айшвар'я Бхаті.

За її словами, з 26 осіб, згаданих у судовому позові, десятеро загинули. Міністерство закордонних справ підтримує контакти з родинами загиблих і застосовує багатосторонню процедуру для розв'язання проблеми. Уряд наголосив, що хоча деякі з цих осіб могли бути введені в оману агентами, більшість індійців вступили до російської армії добровільно, підписавши контракти.

Родини 26 індійців подали до Верховного суду позов, стверджуючи, що їхніх близьких обманом і примусом змусили воювати після того, як ті поїхали до росії в пошуках роботи. Адвокат позивачів заявив, що МЗС не спілкувалося з родинами, попри 120 звернень за останні місяці.

Позиції сторін розійшлися: Бхаті заперечила ці твердження, наголосивши, що міністерство регулярно контактує з родинами. Вона також повідомила, що уряд намагається повернути тіла загиблих, але стикається з труднощами через відсутність співпраці з боку деяких сімей.

Верховний суд зобов'язав Міністерство закордонних справ подати детальний звіт про всі вжиті заходи.