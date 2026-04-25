Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія підтвердила загибель 10 громадян, які воювали на боці росії проти України

25 квітня 2026, 18:23
Фото: з вільного доступу
Родини 26 індійців подали до Верховного суду позов, стверджуючи, що їхніх близьких обманом і примусом змусили воювати.

Центральний уряд Індії офіційно підтвердив загибель десяти індійських громадян, які воювали у складі російських збройних сил проти України. Про це повідомила Верховному суду країни додатковий генеральний соліситор Айшвар'я Бхаті.

Про це повідомляє India Today.

За її словами, з 26 осіб, згаданих у судовому позові, десятеро загинули. Міністерство закордонних справ підтримує контакти з родинами загиблих і застосовує багатосторонню процедуру для розв'язання проблеми. Уряд наголосив, що хоча деякі з цих осіб могли бути введені в оману агентами, більшість індійців вступили до російської армії добровільно, підписавши контракти.

Родини 26 індійців подали до Верховного суду позов, стверджуючи, що їхніх близьких обманом і примусом змусили воювати після того, як ті поїхали до росії в пошуках роботи. Адвокат позивачів заявив, що МЗС не спілкувалося з родинами, попри 120 звернень за останні місяці.

Позиції сторін розійшлися: Бхаті заперечила ці твердження, наголосивши, що міністерство регулярно контактує з родинами. Вона також повідомила, що уряд намагається повернути тіла загиблих, але стикається з труднощами через відсутність співпраці з боку деяких сімей.

Верховний суд зобов'язав Міністерство закордонних справ подати детальний звіт про всі вжиті заходи.

війна Індія росія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється