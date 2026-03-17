Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп хоче відставки президента Куби – NYT

17 березня 2026, 14:49
Фото: Reuters
Вашингтон сигналізує Гавані про необхідність змін влади без ультиматумів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати президента Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів про майбутнє острова. 

Про це повідомляє The New York Times,  посилаючись на джерела.

За даними співрозмовників, американська сторона дала зрозуміти кубинським перемовникам, що відставка Діаса-Канеля могла б стати кроком до продуктивних домовленостей. При цьому сигнал не подавався як ультиматум.

У Вашингтоні вважають, що зміна керівництва може відкрити шлях до економічних реформ, які нинішній президент, як прихильник жорсткого курсу, навряд чи підтримає. Також США наполягають на звільненні політичних в’язнів і відстороненні частини чиновників, пов’язаних зі спадщиною Фіделя Кастро.

Водночас кубинська сторона визнає проблеми нинішнього президентства, але наголошує, що зміни не мають виглядати як рішення, нав’язане США.

Діас-Канель обіймає посаду президента з 2018 року.

Попри це, значний вплив у країні зберігають структури, пов’язані з родиною Кастро, зокрема військово-економічний конгломерат GAESA.

За даними джерел, США прагнуть досягти змін на Кубі без військового втручання. Серед інших пропозицій - реформи в економіці, включно з приватизацією нафтового сектору, проти чого виступає Гавана.

 
© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється