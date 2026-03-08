Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення путіна в Україну – NYT

Численні подібності між війною США проти Ірану та вторгненням росії в Україну підкреслюють ризики конфліктів з нечіткими цілями.

Війна президента США Дональда Трампа проти Ірану нагадує вторгнення російського правителя путіна в Україну.

Про це пише The New York Times.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив минулого понеділка: "Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо".

Подібні слова лунали й від президента росії путіна на початку війни в Україні у 2022 році: "Ми не розпочали так звану війну в Україні. Навпаки, ми намагаємося її закінчити". Як наголошують експерти, обидва лідери намагалися уникати слова "війна". На запитання, чи це справді війна, спікер Палати представників США Майк Джонсон відповів: "Я думаю, що це операція". Високопосадовець російської Держдуми В’ячеслав Володін говорив схоже: "Це спеціальна військова операція… Якби росія розпочала повномасштабну війну, вона б давно закінчилася".