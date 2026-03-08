Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення путіна в Україну – NYT
08 березня 2026, 16:17
Численні подібності між війною США проти Ірану та вторгненням росії в Україну підкреслюють ризики конфліктів з нечіткими цілями.
Війна президента США Дональда Трампа проти Ірану нагадує вторгнення російського правителя путіна в Україну.
Про це пише The New York Times.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив минулого понеділка: "Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо".
Подібні слова лунали й від президента росії путіна на початку війни в Україні у 2022 році: "Ми не розпочали так звану війну в Україні. Навпаки, ми намагаємося її закінчити". Як наголошують експерти, обидва лідери намагалися уникати слова "війна". На запитання, чи це справді війна, спікер Палати представників США Майк Джонсон відповів: "Я думаю, що це операція". Високопосадовець російської Держдуми В’ячеслав Володін говорив схоже: "Це спеціальна військова операція… Якби росія розпочала повномасштабну війну, вона б давно закінчилася".
Трамп і путін зверталися безпосередньо до солдатів противника. путін закликав українських військових "негайно скласти зброю та повернутися додому", попереджаючи про відповідальність "за можливе кровопролиття". Трамп у свою чергу заявив, що іранським солдатам потрібно "скласти зброю" або "зіткнутися з вірною смертю", а іранцям – "скористатися цим моментом" і повалити свій уряд.