Ізраїль вдарив по американських F-14 армії Ірану
08 березня 2026, 16:53
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Літаки американського виробництва залишаються на службі понад 40 років.
Ізраїльські військові атакували іранський аеродром, де базувалися винищувачі американського виробництва.
Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (Цахал) та Sky News.
За даними військових, 7 березня ізраїльські Повітряні сили під час масштабної хвилі ударів атакували військові об’єкти Ірану на аеродромі в Ісфахані, зокрема винищувачі F-14, які перебували на базі.
Також під удар потрапили системи виявлення та протиповітряної оборони, які, за словами ізраїльської сторони, становили загрозу для ізраїльської авіації.
Винищувачі F-14 американського виробництва були передані Ірану ще до Ісламської революції 1979 року. Після неї постачання техніки до країни припинилися, однак ці літаки залишилися на озброєнні іранських ВПС.
F-14 Tomcat – двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління зі змінною стрілоподібністю крила, розроблений компанією Grumman у 1970-х роках для ВМС США як заміна F-4 Phantom. У США ці літаки зняли з озброєння у 2006 році та замінили на F/A-18E/F Super Hornet.