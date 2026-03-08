Ізраїль вдарив по американських F-14 армії Ірану

Літаки американського виробництва залишаються на службі понад 40 років.

Ізраїльські військові атакували іранський аеродром, де базувалися винищувачі американського виробництва.

За даними військових, 7 березня ізраїльські Повітряні сили під час масштабної хвилі ударів атакували військові об’єкти Ірану на аеродромі в Ісфахані, зокрема винищувачі F-14, які перебували на базі.

Також під удар потрапили системи виявлення та протиповітряної оборони, які, за словами ізраїльської сторони, становили загрозу для ізраїльської авіації.