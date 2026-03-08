Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль вдарив по американських F-14 армії Ірану

08 березня 2026, 16:53
Ізраїль вдарив по американських F-14 армії Ірану
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Літаки американського виробництва залишаються на службі понад 40 років.
Ізраїльські військові атакували іранський аеродром, де базувалися винищувачі американського виробництва.
 
Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (Цахал) та Sky News.
 
За даними військових, 7 березня ізраїльські Повітряні сили під час масштабної хвилі ударів атакували військові об’єкти Ірану на аеродромі в Ісфахані, зокрема винищувачі F-14, які перебували на базі.
 
Також під удар потрапили системи виявлення та протиповітряної оборони, які, за словами ізраїльської сторони, становили загрозу для ізраїльської авіації.
 
Винищувачі F-14 американського виробництва були передані Ірану ще до Ісламської революції 1979 року. Після неї постачання техніки до країни припинилися, однак ці літаки залишилися на озброєнні іранських ВПС.
 
F-14 Tomcat – двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління зі змінною стрілоподібністю крила, розроблений компанією Grumman у 1970-х роках для ВМС США як заміна F-4 Phantom. У США ці літаки зняли з озброєння у 2006 році та замінили на F/A-18E/F Super Hornet.

 

Ізраїльвійна в Українівинищувачіросія окупанти

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється