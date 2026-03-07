Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни на тлі атак Ірану

Шейх Мохаммед бін Заїд аль Нагаян уперше з’явився на публіці після початку обстрілів території ОАЕ.

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд аль Нагаян заявив, що його держава перебуває у стані війни після серії атак з боку Ірану, які тривають із кінця лютого.

Про це повідомляє Reuters.

Шейх Мохаммед бін Заїд аль Нагаян уперше з’явився на публіці після початку обстрілів території ОАЕ. Він відвідав лікарню, де проходять лікування люди, які постраждали внаслідок авіаударів.

Під час візиту президент заявив, що країна не є "легкою здобиччю" та готова захищати своїх громадян.

"Ми перебуваємо у стані війни, але ОАЕ не є легкою здобиччю. Ми виконаємо свій обов’язок перед усіма громадянами і будемо захищати кожного", — наголосив він.

Попри заяву президента Ірану Масуда Пезешкіана про те, що Тегеран не атакуватиме сусідні країни, якщо з їхніх територій не здійснюватимуться удари по Ірану, в ОАЕ продовжували лунати вибухи. Вранці через атаку іранського безпілотника тимчасово призупиняв роботу міжнародний аеропорт Дубая.

Загострення ситуації почалося 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали удари по Ірану. Ізраїль назвав свою операцію "Рев Лева", а США — "Епічна лють". Під час цих атак загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, а також майже 40 інших високопосадовців країни.

У відповідь Іран почав запускати балістичні ракети та безпілотники по Ізраїлю і по американських військових базах у країнах Перської затоки — Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Частина ракет і дронів влучила в об’єкти інфраструктури та житлові райони арабських держав.

У Міністерстві оборони ОАЕ повідомили, що лише 28 лютого внаслідок атак Ірану загинули троє людей, ще десятки дістали поранення. Того дня Іран запустив по країні 541 безпілотник: 506 із них вдалося перехопити, ще 35 впали на території держави.

Напруження поширюється і на інші країни регіону. 5 березня Іран уперше атакував Азербайджан — один із безпілотників впав на будівлю термінала аеропорту "Нахічевань", є постраждалі. Крім того, балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.