Трамп виступив проти участі курдських формувань у бойових діях проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує залучення курдських формувань до бойових дій проти Ірану.

За словами Трампа, війна вже є достатньо складною, тому Сполучені Штати не планують розширювати конфлікт шляхом участі курдських сил.

"Ми не плануємо і не очікуємо вторгнення курдів. Ми дуже дружимо з курдами, як ви знаєте. Ми не хочемо робити війну складнішою, ніж вона вже є", – заявив президент США.

Він також підкреслив, що не хоче, аби курдські сили зазнали втрат у можливих бойових діях.

"Я виключив це. Я не хочу, щоб курди входили. Я не хочу бачити, як курди постраждають, як їх уб’ють. У нас були добрі стосунки", – додав Трамп.

Президент зазначив, що курдські формування висловлювали готовність долучитися до операцій, однак США дали зрозуміти, що не підтримують таку участь.