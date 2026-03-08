Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп виступив проти участі курдських формувань у бойових діях проти Ірану

08 березня 2026, 10:51
За словами Трампа, війна вже є достатньо складною, тому США не планують розширювати конфлікт шляхом участі курдських сил.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує залучення курдських формувань до бойових дій проти Ірану. 
 
Про це він повідомив журналістам на борту президентського літака Air Force One, пише "Суспільне".
 
За словами Трампа, війна вже є достатньо складною, тому Сполучені Штати не планують розширювати конфлікт шляхом участі курдських сил.
 
"Ми не плануємо і не очікуємо вторгнення курдів. Ми дуже дружимо з курдами, як ви знаєте. Ми не хочемо робити війну складнішою, ніж вона вже є", – заявив президент США.
 
Він також підкреслив, що не хоче, аби курдські сили зазнали втрат у можливих бойових діях.
 
"Я виключив це. Я не хочу, щоб курди входили. Я не хочу бачити, як курди постраждають, як їх уб’ють. У нас були добрі стосунки", – додав Трамп.
 
Президент зазначив, що курдські формування висловлювали готовність долучитися до операцій, однак США дали зрозуміти, що не підтримують таку участь.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

