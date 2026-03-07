Українська компанія розраховує на замовлення безпілотних катерів на тлі ескалації на Близькому Сході

Після того як росія почала запускати безпілотники для атак на Україну з моря, українські розробники модернізували катери Magura, встановивши на них системи з дронами-перехоплювачами.

Українська компанія Uforce, яка виробляє безпілотні морські катери Magura, розраховує отримати нові міжнародні замовлення на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Economist.

За словами директора компанії Олега Рогинського, інтерес до українських технологій уже проявили кілька країн Перської затоки. Йдеться про безпілотні катери, оснащені дронами-перехоплювачами, які можуть використовуватися для протидії повітряним атакам.

"Щойно отримаємо політичне “зелене світло”, ви побачите, як тонни наших човнів завантажують на вантажні літаки для Близького Сходу", — зазначив Рогинський.

Після того як росія почала запускати безпілотники для атак на Україну з моря, українські розробники модернізували катери Magura, встановивши на них системи з дронами-перехоплювачами.

Принцип роботи системи полягає в тому, що радари виявляють ворожий безпілотник, після чого з палуби катера запускається дрон-перехоплювач. Оператори керують ним дистанційно, використовуючи відеосигнал через супутникову мережу Starlink.

У компанії вважають, що такий досвід бойового застосування може зробити українські безпілотні морські системи привабливими для країн, які шукають ефективні рішення для захисту від дронових атак.