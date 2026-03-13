Зеленський прибув на переговори з Макроном

У п'ятницю, 13 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі для зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомили в Офісі президента.

Після переговорів лідери України та Франції проведуть спільну пресконференцію, а також робочий обід.

Крім того, пізніше цього дня Зеленський планує виступити та взяти участь у дискусії зі студентами Sciences Po – Паризького інституту політичних наук.

Очікується, що під час перемовин сторони обговорять подальшу підтримку України. Серед ключових тем – протидія російському тіньовому флоту танкерів, а також виконання зобов'язань, взятих учасниками Коаліції рішучих.

Нагадаємо, зустріч Коаліції рішучих відбулася 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну. Тоді її учасники підтвердили готовність брати участь у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

